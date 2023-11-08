Еще один судья МУС, выдавший oрдер на арест Путина, объявлен в розыск

Согласно информации из базы розыска МВД России, судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС.

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по уголовной статье УК», — говорится в базе розыска.

25 сентября уже сообщалось, что МВД Российской Федерации объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского.

Досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет депортацию детей с Украины.

20 марта стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также на прокурора Карима Ахмад Хана.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд открыл офис в Киеве.

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.