Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью «Казахстанской правде», что Россия готова строить школы в Казахстане с учетом возрастающей потребности в изучении русского языка. Он подчеркнул, что русский язык является общим достоянием и конкурентным преимуществом, а также важным фактором, укрепляющим дружбу между двумя странами. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Президент России отметил успешную работу филиалов МГУ имени Ломоносова и других российских университетов в Казахстане. Он также сообщил о намерении расширить совместную образовательную инфраструктуру, учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Казахстане.

В рамках этого плана Россия готова применить и распространить свой опыт по строительству школ и развитию других форм образовательной деятельности в Казахстане. Это поможет повысить качество русскоязычного школьного образования и станет символическим проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между двумя странами, добавил Путин.

Также Путин прокомментировал отношения России и Казахстана.

Ранее была найдена пирамида скифов в Казахстане неподалеку от Караганды.