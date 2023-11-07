Танк ЦАХАЛ ударил по ячейке «Хезболлы» за попытку обстрела севера Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке шиитской организации «Хезболла» в ответ на попытку запуска противотанковых ракет по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным ведомства, боевики пытались нанести ракетный удар по территории, прилегающей к району Штула на севере Израиля. Отмечается, что израильский танк ответным выстрелом поразил ячейку «Хезболлы».

Кроме того, по информации ЦАХАЛ, утром 7 ноября израильские солдаты ударили по посту шиитской организации.

До этого сообщалось об обстреле «Хезболлой» города Кирьян-Шмона на севере Израиля.

Стороны начали обмениваться ударами с 8 октября, вскоре после того, как тысячи боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, захватив более двухсот заложников. В «Хезболле» сочли такой шаг ХАМАС правильным и поддержали его.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о последствиях для Ирана и «Хезболлы» в случае их полноценного вступления в войну.