В США заявили о падении рейтинга привлекательности Китая

Богатые страны смотрят на США гораздо позитивнее, чем на Китай. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный американским исследовательским центром Pew.

Соответствующий доклад был подготовлен на фоне борьбы США и Китая за глобальное влияние. Как отмечено в отчете, в 2023 году в большинстве стран, принявших участие в опросе, мнения о Соединенных Штатах в целом более положительные по сравнению с Китаем. При этом специалисты обращают внимание, что так было не всегда, и отношения к двум этим странам колебались вместе с мнениями их лидеров.

Опрос текущего года установил, что в среднем 58% в 24 странах хорошо относятся к США, по сравнению со средним показателем в 21% в отношении Китая. По сравнению с 2020 годом, привлекательность Соединенных Штатов выросла на 20%, однако рейтинг Китая упал на 4%.

Как уточняет агентство, наиболее значительным разрыв был в Польше, Японии и Южной Корее, где более 70% участников опроса высказались о США положительно, по сравнению с менее чем 30% в пользу Китая.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.