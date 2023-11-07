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Политолог объяснил, почему Зеленский отказывается от президентских выборов

Политолог Перла: Зеленский отказывается от выборов, чтобы помешать окончанию СВО

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Thomas Peter/Reuters

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Перла прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от президентских выборов в 2024 году. По мнению эксперта, украинский лидер пытается помешать Западу заключить перемирие с Россией, поскольку военное положение в стране ему необходимо для выживания.

«Чтобы выжить, ему нужно военное положение. А для военного положения — собственно война», — сказал Перла.

При этом он уверен, что помешать западным партнерам Зеленский не в состоянии. «Что ему скажут, все подпишет, никакой возможности спорить у него больше нет», заключил политолог.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщал, что Зеленский поручил готовиться к президентским выборам.

Однако позднее Зеленский заявил в видеообращении к нации, что сейчас не время для проведения выборов в стране.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состояться в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект госбюджета на 2024 год не предусматривает расходы на эти цели. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября Зеленский заявлял, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства пройдут после окончания боевых действий.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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