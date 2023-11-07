В Киеве объяснили, почему против проведения выборов на Украине

Проведение выборов президента Украины в 2024 году осложняется несколькими проблемами, считает депутат Верховной рады, представитель украинского лидера в Конституционном суде Федор Вениславский, передает «Страна.ua». По его словам, один из негативных факторов связан с украинскими беженцами, которые выехали за границу и до сих пор не вернулись на родину, а второй — с территориальными вопросами.

«Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции. Их несоблюдение дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был», — пояснил Вениславский.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состояться в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства пройдут после окончания боевых действий.

Ранее Зеленский выступил против проведения выборов на Украине.