На Украине возмутились заявлением о 90-процентной готовности к вступлению в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина возмутилась заявлением о том, что Украина выполнила требования для вступления в ЕС на 90%. Она резко отреагировала на недавние слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о прогрессе в достижениях страны. Об этом сообщает Financial Times.

«Подобные сообщения, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9% — это негативный тезис для Украины, потому что речь об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как «вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное», — пожаловалась политик.

Глава ЕК посетила Киев 4 ноября. Её визит прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения пути вступления Украины в ЕС. То есть опять вернулась к своей основной специальности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД России фразой «поматросил и бросил» описали будущие отношения Украины и Запада.