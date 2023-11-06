В грузинском парламенте заявили, что от Грузии не требуют введения санкций против РФ

Евросоюз и НАТО не требуют от Грузии введения экономических санкций против России. Об этом заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Если бы эти объединения стран требовали подобного от Тбилиси, по его мнению, то вместе с этим стране «должны были быть даны гарантии военной и экономической безопасности».

По словам Папуашвили, «всем понятно», что введение санкций в отношении РФ означает начало экономической катастрофы для Грузии. По его подсчетам, экономика страны из-за введения антироссийских санкций потеряет 10%, а также возрастет риск «военного противостояния».

В конце октября глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии с оптимизмом смотрят на вопрос возможного получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.