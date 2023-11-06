Лавров заявил, что Россия пока не намерена сотрудничать с США по ДСНВ

Министр иностранных дел России заявил, что не станет обсуждать с американской стороной возобновление предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.

Дипломат подчеркнул, что не может быть и речи о том, чтобы пускать американцев на российские ядерные объекты, если они поставляют Украине вооружение дальнего радиуса действия, которое, по его словам, уже было применено для попыток атак против стратегических баз России, в частности баз стратегических ядерных бомбардировщиков.

«Скорее всего, для того, чтобы эти атаки подготовить американцы не только предоставили вооружения, но и помогали с информацией для того, чтобы соответствующие цели пытаться поразить», — высказал такое мнение Лавров на марафоне общества «Знание».

Министр также указал, что в преамбуле ДСНВ прописано, что РФ и США являются не соперниками, но у стран есть «взаимное доверие» с балансом интересов и неделимостью безопасности.

«Все это было растоптано, разорвано и выброшено американцами в мусор. Поэтому, когда они говорят: нет, давайте, вот у нас с Украиной там не очень заладилось, но давайте рассматривать вопросы продолжения процедур, предусмотренных этим договором, такого не будет», — заявил глава МИД РФ.

В октябре Лавров заявлял, что Россия продолжает соблюдать положения ДСНВ после выхода из него.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.