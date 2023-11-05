Зеленский рассказал об интересе России в палестино-израильском конфликте

Россия рассчитывает на то, что война палестинского движения ХАМАС и Израиля отвлечет мир от ситуации на Украине. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский во время визита председателя Комиссии Европейского союза Урсулы фон дер Ляйен в Киев, передает Bild.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке перемещается в центр внимания, что, по мнению Зеленского, является одной из целей Российской Федерации.

«Они понимали, что фокус внимания сместится с Украины», — сказал он.

При этом украинский лидер считает, что Украина сможет справиться с этим вызовом.

До этого военный писатель Чэнь Си для китайского портала Sohu заявлял, что худшие опасения Владимира Зеленского, который не хочет лишиться внимания и финансирования со стороны западных государств, начали сбываться из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В конце октября польское издание Forsal сообщало, что война в Израиле отвлекла западных лидеров от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.