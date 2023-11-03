В Кремле рассказали о графике Путина 3 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с представителями Общественной палаты (ОП) восьмого созыва.

По словам представителя Кремля, остальные мероприятия российского лидера, назначенные на 3 ноября, являются рабочими и непубличными.

До этого Песков заявлял, что проведение поздних мероприятий у главы государства связано с сильной загруженностью рабочего графика.

В Кремле также рассказали о программе главы государства в День народного единства. Песков рассказал, в каких мероприятиях примет участие Путин 4 ноября.

1 ноября Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры государств обсудили тематику двустороннего сотрудничества, акцентируя внимание на основных направлениях, которые включают энергетику и проекты в сфере импортозамещения.

Пресс-служба Кремля рассказала о подробностях переговоров. В частности, обсуждались вопросы подготовки к очередному заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23 ноября.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».