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В МИД РФ высказались об инициативах по урегулированию на Украине

Посол в Вене Люблинский: политической воли к мирным инициативам по Украине нет

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Yevgeny Biyatov/Reuters

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что политической воли к реализацию многочисленных мирных инициатив по Украине нет. Его слова приводит OÖNachrichten.

«Недостатка в мирных инициативах нет. Так называемая «формула Зеленского» — не одна из них. <..> Проблема не в отсутствии инициатив, а в отсутствии политической воли», — подчеркнул он.

При этом Люблинский раскритиковал «формулу» президента Украины Владимира Зеленского как оторванную от реальности и указал на незаинтересованность США и Запада в мирном разрешении конфликта. Кроме того, фактором, способствующим продолжению боевых действий он назвал отсутствие доверия между Россией и Западом, расширение НАТО на восток и «ложную» позицию Запада в отношении Минских соглашений.

До этого РИА Новости писало, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие у нее политической воли.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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Операция на Украине
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