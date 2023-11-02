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Экваториальная Гвинея отвергла статут МУС и пригласила Путина на саммит

Экваториальная Гвинея вызвалась провести следующий саммит «Россия — Африка»

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Richard Drew/AP

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого предложил свою страну в качестве места для проведения третьего саммита «Россия — Африка» и пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить мероприятие. Как пишет РИА Новости, Мбасого подчеркнул неприятие его страной статута МУС.

«Экваториальная Гвинея не подписывала договор Международного уголовного суда, она отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим», — подчеркнул президент.

Он добавил, что благодаря этому Путин лично сможет посетить саммит «Россия — Африка», если тот пройдет в Экваториальной Гвинее, и пригласил президента РФ приехать в страну.

Ради встречи с Владимиром Путиным глава Экваториальной Гвинеи 2 ноября прибыл в Москву с официальным визитом. Сообщалось, что лидеры страны обсудят как двустороннее сотрудничество, так и укрепление связей России со центральноафриканскими странами. Именно республика в данный момент председательствует в экономическом сообществе государств Центральной Африки.

Ранее способ обойти статут МУС нашли в Армении.

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