Кулеба заявил, что внутренние реформы ЕС не должны влиять на процесс расширения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз (ЕС) найти баланс между внутренними реформами и расширением объединения. По его словам, реформа ЕС не должна тормозить вступление новых членов, передает «Европейская правда».

«Наша главная позиция, которую я привез из Киева: реформа ЕС не должна взять процесс расширения в заложники. Мы должны найти правильный баланс между процессом реформирования Европейского Союза и продолжением расширения. Я не думаю, что ЕС может позволить себе затяжную реформу…» — сказал Кулеба на конференции в Берлине по расширению Евросоюза.

Он подчеркнул, что Киев способен провести необходимые изменения для членства в организации быстрее, чем ЕС реализует необходимые внутренние реформы.

«Ключевой момент – расширение должно основываться на заслугах, <…> и вступление не должно быть отложено из-за реформы», — отметил он.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает расширение Европейского союза зовом истории и политической необходимостью.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдавия и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.

Ранее Зеленский призвал расширить Евросоюз на весь континент.