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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко по телефону обсудили продвижение союзной интеграции

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лидеры государств обсудили тематику двустороннего сотрудничества, акцентируя внимание на основных направлениях, которые включают энергетику и проекты в сфере импортозамещения.

Пресс-служба Кремля рассказала о подробностях переговоров. В частности, обсуждались вопросы подготовки к очередному заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23 ноября.

В пресс-службе Кремля добавили, что главы двух стран уделили внимание актуальной тематике дальнейшего развития двусторонних отношений, а также продвижению союзной интеграции. Путин и Лукашенко затронули темы энергетики, транспорта и высоких технологий.

До этого Лукашенко потребовал от Москвы компенсацию из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. По его словам, российская сторона предложила Минску цену «на свежее ядерное топливо» как «для своих станций», а также гарантийный срок на пять лет.

Как отметил Лукашенко, ответственность за нарушение сроков ввода станции несет именно российская сторона.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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