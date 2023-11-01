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Пекин предупредил Токио о судах в акватории спорных островов

Китай призвал Японию не пускать суда в акваторию спорных островов Дяоюйдао

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Tyrone Siu/Reuters

Официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй заявил, что Пекин призвал Токио не пускать суда в акваторию спорных островов Дяоюйдао, находящихся в Южно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила все противозаконные действия в данной акватории и гарантировала, что подобные инциденты больше не повторятся», — отметил Гань.

Он добавил, что китайская сторона приняла необходимые меры по обеспечению контроля, и напомнил, что Пекин считает острова своей территорией.

Территориальный спор между Китаем и Японией из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море идет в течение многих десятилетий. Токио утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория.

После Второй мировой войны контроль над островами перешел к США, которые передали их Японии вместе с островами Окинава в 1972 году.

До этого издание Hokkaido Shimbun писало, что японские рыбаки не смогут рыбачить у Курил из-за санкций против России.

Каждый год страны заключали заново соглашение о ловле там морских обитателей. В этом году из-за санкций РФ не пошла на уступки и не выдала разрешения на промысел. Японские рыбаки, в свою очередь, требуют у правительства компенсации.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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