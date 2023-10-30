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В КНР заявили, что никогда не позволят Тайваню отделиться

ЦВС КНР: военные никогда не позволят Тайваню отделиться от Китая

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР, передает РИА Новости.

По его словам, в основе основных интересов Китая лежит тайваньский вопрос, а принцип «одного Китая» является всеобщим консенсусом международного сообщества.

«Кто бы ни пытался в какой-либо форме отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не позволят этому произойти», — заявил Чжан Юся.

25 октября губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками выразил поддержку политике одного Китая. Он отметил, что изложил официальную позицию Вашингтона, согласно которой США признают Китай и официально не признают Тайвань.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

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