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Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом

Глава Дагестана Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале на фоне произошедшей ситуации в аэропорту Махачкалы заявил, что это должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов.

«Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Кроме того, Меликов подчеркнул, что произошедшая ситуация является беспределом.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорте Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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