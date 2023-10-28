Маск считает, что Европу ждет «незавидное будущее»

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в социальной сети Х видеозапись, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции, заявил, что Европу ожидает незавидное будущее, и в ней может разгореться гражданская война.

Разместивший ролик автор поста задавался вопросом, почему регион продолжает до сих принимать беженцев, которые стремятся вытеснить европейское общество, а не влиться в него.

«Европа движется в сторону гражданской войны», — ответил ему Маск.

До этого Илон Маск заявлял об угрозе третьей мировой войны.

Маск считает, что политический курс, который был избран США, вынуждает Российскую Федерацию и Иран «вступать в союз с Китаем», которые вместе представляют собой внушительный противовес Западу. По его словам, если интересы этих двух сторон столкнутся, то следует ожидать «масштабной битвы». В ней у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет «явного преимущества в промышленной мощи», которое могло бы обеспечить победу в боевых действиях, полагает миллиардер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае наступления третьей мировой войны не победит никто, в том числе и США.