Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск считает, что Европу ждет «незавидное будущее»

Илон Маск предрек Европе гражданскую войну

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в социальной сети Х видеозапись, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции, заявил, что Европу ожидает незавидное будущее, и в ней может разгореться гражданская война.

Разместивший ролик автор поста задавался вопросом, почему регион продолжает до сих принимать беженцев, которые стремятся вытеснить европейское общество, а не влиться в него.

«Европа движется в сторону гражданской войны», — ответил ему Маск.

До этого Илон Маск заявлял об угрозе третьей мировой войны.

Маск считает, что политический курс, который был избран США, вынуждает Российскую Федерацию и Иран «вступать в союз с Китаем», которые вместе представляют собой внушительный противовес Западу. По его словам, если интересы этих двух сторон столкнутся, то следует ожидать «масштабной битвы». В ней у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет «явного преимущества в промышленной мощи», которое могло бы обеспечить победу в боевых действиях, полагает миллиардер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае наступления третьей мировой войны не победит никто, в том числе и США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий