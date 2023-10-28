В Киеве пожаловались на появление мини-версии премьера Венгрии Орбана

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо уменьшенной версией премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает журнал Newsweek.
«Надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию», — заявил украинский депутат.
По словам Мережко, отказ Словакии направлять оборонную поддержку Киеву свидетельствует о «неприятном развитии событий».
На этой неделе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. При этом, по его данным, республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.
До этого Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.
Ранее в США назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине.