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В Киеве пожаловались на появление мини-версии премьера Венгрии Орбана

Newsweek: депутат Рады Мережко назвал премьера Словакии Фицо мини-версией Орбана

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Radovan Stoklasa/Reuters

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо уменьшенной версией премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию», — заявил украинский депутат.

По словам Мережко, отказ Словакии направлять оборонную поддержку Киеву свидетельствует о «неприятном развитии событий».

На этой неделе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. При этом, по его данным, республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

До этого Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.

Ранее в США назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине.

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