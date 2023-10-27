Орбан предложит провести в Венгрии консультации об Украине

Венгрия предложит провести на своей территории национальную консультацию, посвященную Украине, миграции и экономической политике. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан рассказал в эфире радио Kossuth.

«На столе большой пакет очень серьезных открытых вопросов», — сказал Орбан.

Он напомнил, что «уже говорил об Украине», но на повестке дня еще миграция и экономическая политика. Политик подчеркнул, что пришло время «сформировать единство» между мнением граждан Венгрии и позицией. Орбан предложил запустить новую национальную консультацию, чтобы обсудить «серьезные вопросы», которых сейчас накопилось 10-11.

В 2022 году году Венгрия уже провела национальные консультации о санкциях, когда граждан просили высказать отношение к рестрикциям против энергоносителей из РФ, сокращению числа российских туристов и росту цен на продукты. Такая форма голосования не предполагает порога явки.

27 октября премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС, как неспособное справиться с кризисом.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.