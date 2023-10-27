Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Орбан предложит провести в Венгрии консультации об Украине

Орбан предложит провести в Венгрии нацконсультацию об Украине и миграции

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия предложит провести на своей территории национальную консультацию, посвященную Украине, миграции и экономической политике. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан рассказал в эфире радио Kossuth.

«На столе большой пакет очень серьезных открытых вопросов», — сказал Орбан.

Он напомнил, что «уже говорил об Украине», но на повестке дня еще миграция и экономическая политика. Политик подчеркнул, что пришло время «сформировать единство» между мнением граждан Венгрии и позицией. Орбан предложил запустить новую национальную консультацию, чтобы обсудить «серьезные вопросы», которых сейчас накопилось 10-11.

В 2022 году году Венгрия уже провела национальные консультации о санкциях, когда граждан просили высказать отношение к рестрикциям против энергоносителей из РФ, сокращению числа российских туристов и росту цен на продукты. Такая форма голосования не предполагает порога явки.

27 октября премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС, как неспособное справиться с кризисом.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий