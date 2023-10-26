Партия «Яблоко» сообщила о встрече Путина и Явлинского

Президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский провели встречу в четверг, 26 октября, и обсудили тему специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба партии на своем сайте.

«26 октября 2023 г. состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что «главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО».

В сообщении подчеркивается, что Явлинский считает необходимым как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня, он готов лично в них участвовать. Уточняется, что он довел свою позицию до президента.

Также на встрече обсуждались перспективные проблемы российской экономики. Отмечается, что президентские выборы 2024 года не обсуждались.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не комментирует сообщения о встрече Путина и Явлинского.

Ранее в Кремле заметили Григория Явлинского.