Временного поверенного Армении вызывали в МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что временного поверенного в делах Армении в Москве 25 октября вызывали в МИД России. Ее слова приводит ТАСС.
«25 октября был вызван в МИД России временный поверенный в делах посольства Армении в Москве», — заявила она.
По ее словам, его внимание обратили на «одиозные публикации» в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев.
«Указали на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики», — подчеркнула Захарова.
26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает напрямую от Еревана получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр страны Никол Пашинян, когда заявил о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Представителя Кремля попросили прокомментировать интервью Пашиняна американскому изданию Wall Street Journal, в котором тот сделал несколько высказываний в отношении РФ.
Ранее Пашинян заявил, что страна остается членом ОДКБ.