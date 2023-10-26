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Временного поверенного Армении вызывали в МИД РФ

Захарова: временного поверенного Армении 25 октября вызывали в МИД РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что временного поверенного в делах Армении в Москве 25 октября вызывали в МИД России. Ее слова приводит ТАСС.

«25 октября был вызван в МИД России временный поверенный в делах посольства Армении в Москве», — заявила она.

По ее словам, его внимание обратили на «одиозные публикации» в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев.

«Указали на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики», — подчеркнула Захарова.

26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает напрямую от Еревана получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр страны Никол Пашинян, когда заявил о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Представителя Кремля попросили прокомментировать интервью Пашиняна американскому изданию Wall Street Journal, в котором тот сделал несколько высказываний в отношении РФ.

Ранее Пашинян заявил, что страна остается членом ОДКБ.

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