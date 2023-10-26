В Грузии выступили за долгосрочный мир на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси готов к совместным шагам с Баку и Ереваном для мира в регионе, передает ТАСС. По его словам, грузинская сторона считает Армению и Азербайджан дружественными государствами.

«С помощью инициативы мирного соседства моего правительства мы готовы работать с нашими соседями и друзьями — Арменией и Азербайджаном, — чтобы окончательно установился долгосрочный мир на Южном Кавказе», — отметил Гарибашвили.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в Иране рассказали, что может стать основой для мира на Южном Кавказе.