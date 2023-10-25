Роберта Фицо назначили премьер-министром Словакии

Главу победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберта Фицо назначили премьер-министром страны. Трансляция церемонии назначения правительства республики ведет портал tvnoviny.sk.

Глава Словакии Зузана Чапутова во время церемонии в президентском дворце официально назначила Фицо премьер-министром республики.

Фицо стал премьером страны в четвертый раз. Политик выступает за прекращение поставок вооружения Украине. Договорившись о коалиции с еще двумя партиями ему удалось получить право на формирование нового правительства Словакии.

До этого американское издание Politico сообщало, что несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам связывают с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году.

16 октября Фицо заявлял, что его страна не выйдет из Европейского союза и НАТО, но будет отстаивать государственные интересы во внешней политике.

Ранее победивший на выборах в Словакии Роберт Фицо заявлял, что его партия Smer рискует быть исключенной из Европарламента (из Партии европейских социалистов (PES) из-за антиукраинской позиции.