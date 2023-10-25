Правительство Ирака ужесточило меры по защите дипломатических миссий

Советник премьер-министра Ирака по СМИ Хишам аль-Рикаби заявил РИА Новости, что правительство усилило меры по защите дипломатических миссий.

«Правительство, согласно директивам главнокомандующего Вооруженными силами, приняло строгие меры по защите дипломатических миссий», — сказал он.

Также он добавил, что власти не допустят никаких нападений на иностранных граждан в Ираке.

По словам аль-Рикаби, в Багдаде сожалеют о предупреждениях, которые были сделаны рядом дипломатических миссий в адрес своих граждан на фоне ситуации в сфере безопасности, с которой столкнулся регион, из-за кровавых событий на палестинских территориях.

23 октября заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.