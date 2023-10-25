Молдавия решила активизировать сотрудничество с НАТО

Власти Молдавии ценят взаимодействие с Североатлантическим альянсом, заявил госсекретарь минобороны республики Валерий Мижа, сообщается на сайте ведомства. Выступая на конференции, организованной бюро по связям НАТО в Кишиневе, он отметил, что альянс на протяжении 30 лет поддерживает страну в вопросах проведения демократических реформ в сфере безопасности и обороны.

«НАТО как сообщество коллективной обороны есть и останется одним из главных факторов, обеспечивающих безопасность в Европе. Поэтому оборонная политика Республики Молдова ориентирована на усиление сотрудничества с этим военно-политическим союзом коллективной обороны для укрепления потенциала сектора безопасности и национальной обороны, для защиты нашей страны и наших граждан», — сказал Мижа.

Он добавил, что в настоящее время Кишинев углубляет сотрудничество с НАТО в направлении развития и укрепления «национальной устойчивости».

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду назвала Россию угрозой для Молдавии.