США уверены в непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

Представители американской разведки утверждают, что у них есть высокая степень уверенности касательно непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа 17 октября, пишет Politico. По информации издания, в США возлагают вину за атаку на палестинских боевиков, но на данный момент не могут определить их принадлежность к какой-либо организации.

«Представители разведки заявили, что они основывают свою оценку на анализе видеозаписей полета снаряда, а также на изучении последствий взрыва для больницы и прилегающей территории <…> Анализ видео, снятых с четырех мест, в том числе с двух камер, запечатлевших полет снаряда, показал, что ракета была запущена из сектора Газа и полетела на северо-восток, по словам одного из официальных лиц», — говорится в материале.

Как отмечает Politico, в разведке США утверждают, что на кадрах видно, как снаряд становится нестабильным и распадается на несколько фрагментов. Издание подчеркивает, что спецслужбы объясняют эту ситуацию серьезной неисправностью двигателя ракеты.

«Аналитики также основывали свою оценку на последствиях взрыва. Ущерб на объекте соответствует тому, что чиновники ожидали увидеть от ракеты. Нет больших воронок и более обширных повреждений, как от сброшенного с воздуха боеприпаса или артиллерийского снаряда», — указывается в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей назвали уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в конгрессе США усомнились в непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли».