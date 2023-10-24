В Израиле осудили взгляд генсека ООН на нападение ХАМАС

Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил генсека ООН Антонио Гутерриша за его взгляды на обострение палестино-израильского конфликта, передает Al Jazeera. По данным издания, критику вызвали слова генерального секретаря о том, что атаки ХАМАС на еврейское государство были небеспричинны.

«Господин Генеральный секретарь, в каком мире вы живете?» — воскликнул Коэн во время заседания Совбеза ООН по конфликту ХАМАС и Израиля.

В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан отметил, что речь Гутерриша «шокирует». По его словам, своим заявлением генсек ООН якобы попытался выразить пониманием террористическим атакам ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.