В Кремле оценили слова Трампа о краже РФ у США «супер-пупер» ракеты

Россия имеет в арсенале свою «прекрасную ракету». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия украла у США чертежи «супер-пупер» ракеты.

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир заявил, что Россия в период президентства Барака Обамы (2009 — 2017 гг.) украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты» и построила ее. Вероятно, он имел в виду гиперзвуковое оружие.

«У нас есть своя прекрасная ракета. Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа, как «супер пупер», но это хорошая ракета, не имеющая аналогов в мире и причем не одна. Все что можно сказать», — заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского политика.

В 2020 году сообщалось, что Трамп мог назвать «супер-пупер» ракетой гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW, которая может преодолеть расстояние в 1600 км за 10-12 минут.

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