Финский политолог объяснил причину депрессивных настроений в своей стране

Политолог Йохан Бекман в эфире Tsargrad.tv прокомментировал результаты исследования финских ученых, которые пришли к выводу, что население страны ждет депрессия из-за ухудшения климатических условий. Эксперт при этом уверен, что упаднические настроения финнов связаны вовсе не с климатом, а скорее с экономической ситуацией.

«Это просто попытка скрыть тот факт, что финнов зимой ждет экономическая катастрофа. У финнов очень сложные времена, именно экономические, с выживанием. У нас колоссально выросли и растут цены на электроэнергию, бензин, продукты», — отметил политолог.

По его мнению, к кризису привел неудачный санкционный режим, который ввели власти Финляндии против России. В итоге, по его словам, неудачным он оказался именно для Хельсинки.

До этого журналист Кости Хейсканен заявлял, что россияне больше не поверят ни правительству Финляндии, ни простым финнам. Так он прокомментировал намерение Хельсинки облегчить изъятие недвижимости граждан РФ. По его словам, такой шаг властей республики является очередным проявлением русофобии.

Ранее стало известно, что власти Финляндии будут эвакуировать машины, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки.