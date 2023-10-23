Путин в разговоре с президентом Бразилии подтвердил открытость к диалогу по Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил в телефонном разговоре с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой подтвердил готовность Российской Федерации к диалогу по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что Путин «вновь подтвердил открытость России к диалогу – при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий».

Также в Кремле рассказали, что президент Бразилии высказался за поиск путей урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.

До этого бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что в 2022 году выступил «посредником» между правительствами России и Украины. По его словам, он предложил Москве и Киеву некий «мирный план». Как сказал экс-глава кабинета министров ФРГ, документ состоял из пяти пунктов и включал в себя отказ украинских властей от вступления в НАТО.

Ранее в США рассказали, на каких условиях украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется подписывать мирный договор с РФ.