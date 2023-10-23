Оппозиционные депутаты облили краской офис Орбана в Будапеште из-за Путина

Четверо представителей оппозиционной политической партии Венгрии «Моментум» облили красной краской забор возле офиса премьер-министра страны Виктора Орбана за то, что тот провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в КНР незадолго до годовщины Венгерского восстания 1956 года. Об этом говорится в заявлении на странице политического объединения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В тексте отмечается, что Орбан «изменил и попрал память» венгров, участвовавших в событиях 1956 года, годовщина которого отмечается 23 октября.

«Он [Орбан] бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября», — следует из заявления.

В нем также подчеркивается, что «Моментум» борется за справедливую систему, в которой борьба венгерского народа за свободу «не может быть забыта».

До этого союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности и осудили венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе.

Послы стран — членов альянса созвали встречу в Будапеште, «чтобы обсудить проблемы, возникшие после встречи Орбана с Путиным в Пекине 17 октября».

Венгерским восстанием 1956 года принято считать вооруженное выступление против просоветского сталинского режима в Венгерской народной республике, которое происходило с 23 октября по 11 ноября и было подавлено войсками СССР.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.