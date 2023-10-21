Экс-канцлер ФРГ рассказал об участии в переговорах РФ и Украины в 2022 году

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что в 2022 году выступил «посредником» между правительствами России и Украины. Об этом он рассказал в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung.

По словам собеседника издания, он предложил Москве и Киеву некий «мирный план». Как сказал экс-глава кабинета министров ФРГ, документ состоял из пяти пунктов и включал в себя отказ украинских властей от вступления в НАТО.

Кроме того, Шредер предлагал начать мирные переговоры по статусу Крымского полуострова и сохранить «двуязычие» Украины. Также он считал необходимым предоставить Киеву гарантии безопасности и сделать Донбасс автономным регионом.

«Но в итоге ничего не произошло. У меня сложилось впечатление, что ничего не могло получиться, так как все остальное решалось в Вашингтоне», — добавил бывший канцлер.

Собеседник издания уточнил, что в разное время ему довелось разговаривать на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным и его посланником. Более того, он обсуждал способы урегулировать конфликт с действующим министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Однако Шредер не стал уточнять, когда и при каких обстоятельствах состоялись данные беседы.

Ранее в США рассказали, на каких условиях украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется подписывать мирный договор с РФ.