Глава МИД Великобритании призвал израильских военных к сдержанности

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что созванивался с представителями израильского правительства и призвал военнослужащих страны к сдержанности при ведении боевых действий. Об этом глава ведомства сообщил в ходе саммита по палестинскому вопросу в столице Египта, передает РИА Новости.

Канцелярия египетского президента Абдула-Фаттаха Ас-Сиси проводила трансляцию мероприятия, состоявшегося 21 октября в Каире. При этом в ходе своего выступления Клеверли отметил, что напрямую общался с израильскими властями и обсуждал с ними необходимость соблюдать нормы международного права.

«Я призывал израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности», — добавил министр.

Также на саммите с речью выступил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Глава правительства обвинил солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нарушении законов войны и других международных правовых актов.

По словам ас-Судани, израильское руководство нацелилось на полное уничтожение палестинского народа. В то же время он обратил внимание на готовность Ирака оказать Палестине любую необходимую помощь.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас высказался о попытках переместить его народ из сектора Газа насильственным путем.