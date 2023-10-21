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В ПМР осудили попытки Молдавии нивелировать присутствие России в регионе

Глава МИД ПМР осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие РФ на Днестре

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Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил о деструктивности попыток Молдавии принудить Россию к нивелированию своего присутствия в регионе. Его слова передает РИА Новости.

«В условиях множества нерешенных задач на пути к достижению справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта попытки Республики Молдова принудить Россию к нивелированию своего законного присутствия в важнейших механизмах априори деструктивны», — сказал дипломат.

Игнатьев отметил, что официальный Кишинев проводит недружественный курс по отношению к РФ в своей внешней политике. По его мнению, такой подход явно вредит интересам сохранения мира и стабильности в данном региональном пространстве, поскольку Россия проводит уникальную по эффективности миротворческую операцию на Днестре.

Глава МИД ПМР указал, что в Молдавии все чаще говорят о выводе оперативной группы войск РФ в Приднестровье, которая является неотъемлемой частью миротворческой миссии, и о выходе из соглашения 1992 года, «то есть разрушении существующего миротворческого механизма».

«Все это, безусловно, факторы риска, которые необходимо учитывать с целью недопущения дестабилизации региональной обстановки», — сказал Игнатьев.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

Ранее Санду говорила, что Россия якобы много лет шантажирует республику. По ее словам, российская сторона в целом представляет угрозу для молдавского государства.

Ранее Санду обвинили в атаке на нейтралитет Молдавии.

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