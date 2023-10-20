Республиканец Джордан в третий раз не смог стать спикером палаты представителей

Член Республиканской партии Джим Джордан в третий раз не смог набрать нужного количества голосов, чтобы стать спикером конгресса США. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, избраться Джордану помешала нехватка голосов от сопартийцев: против него выступили сразу 25 республиканцев, что на три больше, чем в предыдущем туре голосования. В итоге Джордан получил 194 голоса при необходимых для избрания 214.

Джима Джордана называют «жестким консерватором» и сторонником экс-президента Штатов Дональда Трампа. Состоявшееся 20 октября голосование на пост спикера стало третьим по счету, которое ему не удалось выиграть. Впрочем, соперники Джордана тоже не могут избраться, поскольку республиканцев в нижней палате конгресса большинство. Во втором туре за демократа Хами Джеффриса проголосовали все конгрессмены-сопартийцы, однако никаких результатов ему это не принесло.

Журналисты отметили, что из-за отсутствия спикера палата представителей не сможет в ближайшее время одобрить представленный президентом США Джо Байденом пакет мер национальной безопасности, который включает в себя помощь Израилю и Украине.

Ранее сообщалось, что выделенные конгрессом США средства на помощь Украине почти закончились.