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ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам

РИА Новости: ЕС не будет посредником в вопросе освобождения заложников ХАМАС

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Mohammed Turabi/Global Look Press

Евросоюз не станет заниматься попытками наладить переговоры по заложникам между Израилем и ХАМАС. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил высокопоставленный представитель ЕС.

«Есть люди, которые могут быть более полезными в посредничестве с ХАМАС по вопросу освобождения заложников. У нас слишком много забот», — приводят слова чиновника РИА Новости.

По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС содержатся 203 человека. При этом среди них есть граждане как Израиля, так и других государств, включая Россию.

Захватить заложников палестинской радикальной группировке удалось 7 октября во время атаки на южные районы Израиля. Сначала их обстреляли ракетами, а затем на территорию по суше, воздуху и морю проникли лазутчики.

Армия обороны Израиля объявила операцию возмездия и нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, ЦАХАЛ готовится к крупной наземной операции, призванной ликвидировать ХАМАС как организацию.

Ранее посол Палестины в РФ выступил за одновременное прекращение огня с Израилем.

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Война в Израиле
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