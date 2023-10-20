В Совфеде сочли провокацией слова Байдена о «схожести» РФ и ХАМАС

Мировое сообщество должно раскритиковать рассуждения США о «близости» России и ХАМАС, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова американского президента Джо Байдена о том, что у российского лидера Владимира Путина и ХАМАС якобы есть нечто общее.

«Мир должен изумиться тупости американских рассуждений о «близости по духу» России и Хамаса. Такие карточные фокусы в большой политике просто недопустимы. По существу, это провокация, которую намеренно раздувают для доверчивых ушей на Западе», — написал Карасин.

Он добавил, что тем, кто пишет речи Байдену, стоит вернуться к здравому смыслу. Карасин подчеркнул, что в противном случае ситуация «может выйти из-под контроля».

Ранее в Кремле назвали неприемлемыми заявления Байдена о «схожести» Путина и ХАМАС.