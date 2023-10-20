Эксперты сочли «психотерапевтической» речь Байдена в обращении к нации

Речь президента США Джо Байдена в обращении к жителям Америки была «психотерапевтической» для среднестатистического жителя страны, считает политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. Глава государства стремился успокоить сограждан и объяснить им огромные траты бюджета, отметил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Эксперт назвал выступление Байдена «пропагандистским», отметив, что при ее составлении использовались «все возможные информационные технологии и кодовые слова».

«Речь была психотерапевтической для среднего американца», — считает политсоветник.

Такой ход, по его мнению, понадобился на фоне того, что жители США не понимают, почему их страна тратят деньги и борются с кем-то при отсутствии прямой угрозы. Байден в своей речи постарался это объяснить, считает Маркелов.

«Речь призвана закрыть гештальт и вопросы рядового американца, в то время как деньги страны уходят, инфляция, все дорожает, <…> рынок недвижимости нестабилен», — объяснил он.

При этом слушателям из других стран президент США направил посыл с идеей однополярного мира, назвав Америку великой и отметив, что она борется против террористов и нестабильности, отметил эксперт.

Напомним, Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Совфеде слова президента США о «разумных инвестициях» назвали оправданиями перед американцами за трату денег на конфликты в других государствах.