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Шольца призвали распустить правительство Германии

Премьер Баварии предложил сформировать новое правительство ФРГ с оппозицией

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Jana Rodenbusch/Reuters

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что правящая коалиция Германии больше не работает, передает Bild.

По его словам, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит распустить «светофор» — Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия — и создать новое правительство с ХСС и их союзниками из партии «Христианско-демократического союза» (ХДС).

«Наша страна сталкивается с серьезными проблемами, наша демократия сталкивается с самым серьезным испытанием. Наше население встревожено и начинает сомневаться в демократии. Это означает, что деструктивные силы становятся сильнее, а центробежные силы из центра нашей демократии усиливаются», — отметил Зедер.

Он добавил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с 30-ми годами прошлого века, когда в итоге к власти пришли нацисты.

Ранее Шольца назвали канцлером без страны после поражения на выборах.

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