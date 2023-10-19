Политолог рассказал о последствиях возможного столкновения Израиля и Ирана

Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью Общественной службе новостей прокомментировал нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке — в частности, готовящуюся наземную операцию Израиля в секторе Газа и предупреждения Ирана на этот счет. По словам политолога, прямое столкновение вышеуказанных государств может уничтожить весь регион.

«Будет ли Израиль напрямую воевать с Ираном? Если тот захочет — то да. <...> Не исключаю, что после этой войны от обоих государств ничего не останется — а то и от всего Ближнего Востока. Особенно, если будет применено ядерное оружие», — отметил эксперт.

19 октября начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что поддержка Израиля со стороны других стран может привести к включению в конфликт новых игроков.

18 октября Иран выступил за введение нефтяного эмбарго и других санкций против Израиля после удара по больнице в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.