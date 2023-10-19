Актер Фидаров стал министром культуры Северной Осетии

Актера кинофильма «9 рота» Сослана Фидарова назначили главой министерства культуры Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло, документ размещен на сайте республиканского правительства.

Уточняется, что предыдущий осетинский министр культуры Эдуард Галазов теперь занял пост замдиректора Владикавказского педагогического колледжа.

Сослан Фидаров получил образование на факультете искусств Северо-Осетинского государственного университета им. Хетагурова, затем поступил в Щукинское училище. Два года он проработал в Русском драмтеатре имени Вахтангова, потом в столичном театре «Мастер».

Знаменитым Фидаров стал после выхода картины российского режиссера Федора Бондарчука «9 рота». Позднее он выступил одним из продюсеров комедийной мелодрамы «Тээли и Толи», в которой сыграл пастуха.

В апреле Фидаров рассказал о будущем сбежавших из России артистов.

Ранее участвующий в СВО актер Фидаров пообещал побить Смольянинова.