Медведев рассказал о пользе Ближнего Востока для США

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ни одна администрация Соединенных Штатов никогда не была заинтересована в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, нестабильный взрывоопасный регион оказался весьма полезен американской стороне, он приносит ей влияние и большие деньги. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, для США оказался полезен нестабильный и взрывоопасный регион, «напичканный разнообразным оружием».

Он подчеркнул, что «если есть проблема, то нужны услуги американцев, без которых — никуда». Если ее не будет, то значимость США существенно ослабнет, а контролируемая нестабильность приносит влияние и большие деньги.

До этого Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту, США наложили вето.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.