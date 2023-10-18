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Глава Еврокомиссии призвала к ответственности виновных за атаку на больницу в Газе

Фон дер Ляйен: виновные за атаку на больницу в Газе должны нести ответственность

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге призвала к ответственности виновных за атаку на больницу в секторе Газа. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.

«Нет никакого оправдания атаке на больницу. Факты должны быть установлены, и ответственные должны понести наказание», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами снаряда стали женщины и дети — всего более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает ракетный удар по медучреждению в Газе как преступление и акт расчеловечивания.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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