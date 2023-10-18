Посол России предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США допустила грубейшую ошибку, решив поставлять Украине тактические ракеты ATACMS. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства РФ.

«Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер», — указал дипломат.

Антонов отметил, что российская сторона неоднократно предостерегала администрацию США от опрометчивых шагов и разъясняла, что «накачка» Украины вооружениями серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность.

«Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — сказал посол.

До этого газета The Washington Post писала, что, по словам ряда американских чиновников, США тайно предоставили Украине ракеты ATACMS большой дальности, подарив Украине новые возможности, позволяющие ее силам поражать цели, которые ранее были вне досягаемости.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон также подтвердила, что администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.