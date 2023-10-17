В Израиле отрицают ответственность за удар по больнице в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Весь мир должен знать: на больницу в Газе напали варварские террористы, а не Армия обороны Израиля», — подчеркнул он.

Также Нетаньяху подчеркнул, что палестинские боевики не щадят ни чужих, ни своих детей, ссылаясь на недавние сообщения и на цитату бывшей премьер-министра Израиля Голды Меир: «Мир установится тогда, когда арабская мать будет больше жалеть своего ребенка, чем ненавидеть евреев».

До этого в ХАМАС возложили на США ответственность за обстрел больницы в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.