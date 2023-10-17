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В Москве начался второй судебный процесс над экс-губернатором Хабаровского края Фургалом

В Москве начался второй судебный процесс над Сергеем Фургалом по экономическому делу

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Максим Блинов/РИА Новости

В Бабушкинском суде Москвы начался второй судебный процесс в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что прокурор в ходе судебного заседания просил о продлении не только мер пресечения, но также и ареста имущества Фургала. Следующее заседание назначено на 23 октября.

По данным издания, так называемое экономическое дело бывшего губернатора Хабаровского края связано с хищением средств электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»).

До этого адвокат Карапетян сообщал, что следствие и ознакомление с материалами «экономического» дела Фургала завершено. По его словам, всем фигурантам этого дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления.

10 февраля 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам колонии.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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