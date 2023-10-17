Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке 

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал прекратить боевые действия в Палестине

close
100%
Depositphotos

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил,что Пекин призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Китай выступает за скорейшее прекращение боевых действий. Необходимо не допустить их распространения и дальнейшего ухудшения ситуации.

Кроме того, Чжан Цзюнь заявил, что Китай предоставит сектору Газа по линии ООН и по двусторонним каналам экстренную гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в Совете Безопасности по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на деле продемонстрировало, какие страны выступают за перемирие и прекращение ударов по сектору Газа, а какие преследует узкокорыстные политические цели.

До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила отказ США поддержать резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа тем, что в документе не содержалось осуждения действий ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий