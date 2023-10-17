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США пояснили, почему отказались принять резолюцию РФ по Палестине и Израилю

Постпред США в ООН: резолюцию РФ не поддержали, так как в ней нет осуждения ХАМАС

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Carlo Allegri/Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила отказ США поддержать резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа тем, что в документе не содержалось осуждения действий ХАМАС, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа.

Против российского проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. За проект — Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту. В ней осуждаются удары по сектору Газа и стороны призываются к прекращению огня. Россия считает, что ее проект резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ.

Ранее постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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